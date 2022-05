Fatih está dispuesto a hacer lo que sea para librarse de una vez de Ertan y eso pasa por quitar de su camino también a Cansu. La pareja, si sigue junta y enamorada, puede suponer un serio peligro para sus planes y, sobre todo, para su tranquilidad. Por supuesto, Zeynep apoya a su marido en todo y entre los dos orquestan un estupendo plan.



Todo parece ir a las mil maravillas, pero de repente, un problema con nombre propio surge de la nada: Sevket. El capitán está a punto de arruinarlo todo y si no fuera por la rápida intervención de Orhan, lo habría logrado. Afortunadamente, el joven da muestra de su pericia y evita que su tío eche por tierra los esfuerzos de su prima y de su cuñado.

Yadigar se enfrenta a su cuñada

Mientras tanto, en el hogar de los Taskin un nueva bomba está a punto de explotar. Sin quererlo, Yadigar se entera de que Meryem es la dueña en la sombra de la empresa que dirigen Fatih y Zeynep: “Así que ellos no llegaron a ese trabajo por casualidad”. La mujer se enfrenta a su cuñada, pues no está de acuerdo en que haya mentido así a su sobrina y a su esposo.

Meryem trata de explicar que todo lo que hizo fue por ayudar a su hija y nunca pensó que las consecuencias pudieran ser negativas: “Solo trataba de echarles una mano, pero ellos son demasiado orgullosos para aceptar mi colaboración, por eso lo hice a escondidas”. ¿Cuánto tardará el matrimonio en descubrir la verdad?

