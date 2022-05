Zeynep descubre que la empresa en la que he lleva trabajando todos estos meses pertenece en secreto a su madre y nadie se lo había dicho. La joven se enfrenta a su progenitora, pues siente que han intentado controlar su vida y ayudarles a ella y a su marido sin que se lo hubieran pedido: “No dejáis que volemos por nuestra propia cuenta”. Después de mucho pensar, decide no contarle nada a Fatih por miedo a la fatídica reacción que pueda tener.



No obstante, su intención de mantener el secreto, no llega muy lejos. Al caer la noche, se organiza una reunión familiar en casa de los Sekercizade. En ese momento, Fatih descubre toda la verdad y pregunta quién más estaba al tanto de todo. Cuando la mayoría de presentes levantan la mano, el hombre se siente terriblemente humillado y engañado.

Sin dirigir ni una palabra más a los asistentes, coge las llaves del coche y se marcha a toda prisa. Por fortuna, Mustafá logra meterse también en el vehículo y acompañar a su jefe. Teme que haga alguna locura: “Por favor, piense bien las cosas y deténgase de una vez”.

Selin le cuenta la verdad a Orhan acerca del contrato

Mientras tanto, Ayfer organiza sus maletas para su luna de miel. Haydar se ríe cuando ve la cantidad de ropa y objetos que ha metido en el bolso. Ella se siente humillada: “Nunca he viajado. Ahora veo que te avergüenzo”. Haydar consuela a su ya esposa y le asegura que nunca jamás sentiría pudor de ella.

Horas más tarde, Fatih se presenta borracho en su casa. Zeynep lamenta las condiciones en las que está su marido y trata de calmarle. “Siempre he sido un inútil”, dice él. Además, Selin le cuenta a Orhan la verdad acerca del contrato empresarial que supuestamente ganaron ellos: “Nos retiramos para que venciera vuestra empresa”.

