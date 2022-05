Fatih ha regresado a casa después de descubrir la gran traición de su familia. Saber que todos le ocultaron que la empresa en la que estaba trabajando pertenecía a su suegra le ha desestabilizado por completo. Siente que nunca ha hecho nada por sí mismo en la vida y ha crecido bajo el ala de sus padres que le han sobreprotegido en exceso desde que tiene uso de conciencia: “Y ahora mis suegros también intentan hacerlo”.

Sin embargo, lo que más le ha dolido al mayor de los Sekercizade es que su propia esposa Zeynep le haya mentido. Descubrir que ella estaba al tanto de todo desde hace algunos días ha destrozado su corazón. La mujer es consciente de que ha fallado a su marido y debió contarle lo que estaba pasando desde el principio.

Zeynep trata de razonar con su esposo

Puede que ahora no sea demasiado tarde, así que Zeynep se lanza a hablar con Fatih. Luego de disculparse, le explica que si calló fue porque creía que era lo mejor para él: “No quería que te sintieras inútil o frustrado. Sé todo lo que has trabajado para sacar esa compañía adelante. Aunque no lo creas, nadie te ha regalado nada, así que puedes estar tranquilo”.

Estas palabras parecen haber calado en Fatih que, incluso, da el paso de reconciliarse con su familia. Por su parte, los Sekercizade al completo tratan de limar asperezas con su miembro más sensible. Selin, por el momento, prefiere no decir nada acerca de lo que sucedió con el contrato que supuestamente les ganaron.

