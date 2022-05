El avance semanal de los capítulos de Amor a segunda vista.

Después de renunciar a su trabajo en la empresa, Fatih y Zeynep afrontan su nueva etapa con mucha ilusión. La pareja ya ha perdonado a su familia, pero les han pedido que no vuelvan a meterse en su vida sin su permiso: “Dejad que acertemos o que fallemos con nuestras decisiones. Solo así podremos sentir que este camino lo hemos andado solos”. Meryem y compañía están de acuerdo con la actitud del matrimonio. Es más, se sienten orgullosos de ambos.



Para celebrar que todo está volviendo a su cauce, la pareja toma la decisión de disfrutar de una pequeña escapada. Ya ni se acuerdan de cuándo fue la última vez que pudieron pasar tiempo juntos con su pequeño sin nadie más alrededor. Sin saber los problemas que se ciernen sobre ellos, Zeyenp y Fatih cogen su furgoneta y se alejan hacia su destino.

Selin y Orhan tratan de localizar a Fatih y a Zeynep

Mientras los dos ponen tierra de por medio, en la ciudad se masca la tragedia. Ertan ha puesto una denuncia en la corte para quedarse con la custodia de Selim. El hombre, que ya ha recuperado la memoria, no piensa permitir que su exnovia y su marido sigan alejándolo de su hijo. La noticia de la demanda llega a oídos de la familia Taskin y también de los Sekercizade. Ambos clanes en común debaten cómo dar esta información a Fatih y a Zeynep.

Selin y Orhan tratan de ponerse en contacto con ellos, pero sus teléfonos siguen apagados. Fehmi no piensa quedarse de brazos cruzados viendo cómo pueden arrebatarle a su nieto y decide hablar con sus abogados: “Debemos asesorarnos y ver qué posibilidades tenemos para frenar esa demanda”. Por si fuera poco, Ertan también ha decidido denunciar a Fatih por agresiones. Esto, sumado a sus anteriores problemas con la justicia, podría terminar con Sekercizade en prisión.

