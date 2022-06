Zeynep y el resto de sus amigos logran superar la prueba final del concurso. Todos están muy felices, salvo Mete, quien, después de la pelea de boxeo, sigue ingresado en el hospital con un brazo escayolado. Fadik y compañía se culpan de la situación en la que se encuentra su amigo y este trata de tranquilizarles. “No fue vuestra responsabilidad que yo me cayera, dejad de pensar que es así”, dice él.



Por su parte, Zeynep trata de hacerle caso al malherido y buscar el lado positivo de todo….¡Han ganado! Y el premio es, nada más y nada menos, que un crucero gratis para todos ellos. Después de las tensiones vividas lo últimos meses, el grupo necesita un poco de diversión y relajación, y que mejor manera de conseguirlo que yéndose de vacaciones todos juntos.

Mukaddes quiere que su hermana encuentre novio

Todo parece felicidad en la vida de los Taskin-Sekercizade y ningún miembro de los clanes sospecha que la desgracia que comienza a cernirse sobre ellos. Sin que nadie se percate, Ertan comienza a vigilarles muy de cerca. El hombre no piensa dejar pasar la oportunidad de vengarse de sus enemigos y ya piensa en un plan para culminar su revancha.

Mientras tanto, Mukaddes sigue adelante con la misión más complicada de su vida: encontrarle un novio a su hermana. ¿Lo conseguirá o fallará en su intento? Por otro lado, el resto de la familia se reúne en casa de Sevket. El capitán se convierte en el “bufón” de la velada y comienza a contar historias de terror. Lo que en un principio parecía buena idea, termina por no serlo tanto.

