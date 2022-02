Qué ha pasado en 'Dos Vidas': Carmen encontró el modo de detener a Patricia y vivir su amor con Kiros en libertad…o eso creí

La fecha de emisión del final de 'Dos Vidas' en TVE

Tras el sueño que Julia ha tenido con Kiros y a un día de su boda, no puede más y le confiesa a Leo que Tirso se le declaró. Sorprendentemente el terapeuta se muestra seguro respecto a su futuro matrimonio y le pide a su prometida seguir adelante con los planes de boda. No obstante, lo que no ha conseguido la confesión, lo consigue una inesperada llamada. Ahora el novio tiene dudas.

Por su parte, Mario quiere explicarle a Dani por qué Manu se fue, pero atado por el secreto que le guarda a su sobrina, solo logra empeorar las cosas con el chico. Mientras tanto, en Río Muni, Víctor visita a Carmen para pedirle explicaciones sobre la pistola que le mandó a su casa. Pero por mucho que la mujer le insista en entregar el arma a la Guardia Colonial, el joven tiene otros planes y eso significa tomar la justicia por su mano. A Carmen no le queda de otra que burlar a los guardias que la custodian si no quiere que todo termine en tragedia.

Leo ¿plantado en el altar?

El día de la boda ha llegado y Julia está preparada para dar el sí quiero. Feliz y motivada se dispone a salir de casa cuando recibe una inesperada visita que le hará tener que tomarse más tiempo que el que marca la tradición. Su ausencia en la dehesa, donde esperan Leo y los invitados, se hace cada vez más insostenible y lo presenten sospechan que la muchacha no va a llegar ¿Será cierto?

Dani, harto de la tensa situación con Cloe decide pedirle perdón por todo lo malo que le hizo en el pasado. Esta última quiere cerrar viejas heridas, pero nadie dijo que fuera fácil. En Río Muni, Patricia se cree la vencedora al exculparse del asesinato de Inés y al conseguir librarse de Carmen para siempre. Villanueva se ve obligada a huir de Guinea al ser señalada como la asesina de Víctor. pero no está dispuesta a hacerlo sin el amor de su vida. ¿Comenzarán ella y Kiros una vida de fugitivos?

