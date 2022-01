Qué está pasando en 'El hombre equivocado': Sevim y Nevin se tiran los trastos a la cabeza por defender a sus respectivos hijos.

Fitnat y Sevim siguieron quedándose en el piso de Özgür y no tenía mucha pinta de que estuvieran pensando en marcharse. Ambas mujeres estaban muy preocupadas por el hostelero y, sobre todo, por la influencie que Ezgi tiene sobre él. Las dos acusaron, en mitad de una conversación privada, a la muchacha de ser la causante de todos los problemas de Özgür: “Ojalá se aleja de ella en cuanto pueda, no me cae nada bien, no es buena persona”.



La cita de Deniz y Ozan

Nevin escuchó todo y defendí a su hija a capa y espada. La mujer se enfrentó a Sevim y Fitnat. Las tres terminaron peleándose y solo pararon cuando Özgür y Ezgi intervienen. Atasoy habló con su madre y le confesó que cuando fue a la boda de Ebru acompañado de Ezgi, no eran novios, sino que lo fingieron. “La obligué a hacerse pasar por mi pareja para que dejaras de presionarme con eso de casarse”, contó, tratando de quitar parte de culpa a la joven.

Mientras tanto, Deniz y Ozan disfrutaron de una inesperada velada juntos. El chef se ofreció a acompañar a la abogada hasta su casa y mientras paseaban, conversaron sobre sus vidas. De repente, vieron un puesto de mejillones en la calle y decidieron hacer una parada en su camino y cenar juntos. Después de esta velada un poco atípica, ambos siguieron su recorrido hasta el piso de Deniz. Mientras la licenciada entraba por la puerta, Ozan se quedó mirándola unos segundos antes de irse subido en un taxi.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io