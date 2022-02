Qué ha pasado en 'Elif': La mujer se sorprendió de cómo Melek le plantó cara cuando quiso burlarse de ella.

Qué está pasando en 'Elif': Viendo que no puede controlar a Emirhan, el maestro sopesa si sería un buen padre

Friket está segura de que alguno de los Haktanir oculta información clave para conseguir sacar a Melek de prisión. Así pues, la mujer se presenta en casa de la millonaria familia dispuesta a hablar con cada uno de sus integrantes. Hümeyra y Macide están dispuestas a colaborar en todo lo que la abogada vaya necesitando.

En el lado opuesto está Kiymet, quien se siente muy incómoda con la irrupción de la abogada. Después de sortear como puede sus comprometidas preguntas, se pone en contacto con Mahir, a quien culpa de lo ocurrido. “Seguro que tú le aconsejaste a Friket que viniera a interrogarnos”, comenta muy enfadada la mujer a su hijo.

Al caer la noche, Macide siente un fuerte malestar y se le sube la presión. Kiymet aprovecha para culpar a Friket que lo ocurrido. “Esa mujer fue la que puso tan mal a tu madre”, le comenta la malvada señora a Kerem.

Kiymet pide ayuda a Mahir

Este último se presenta en el despacho de la abogada y le recrimina por ir a su casa y cuestionar a Macide. Le cuenta que ella está muy enferma y cualquier tipo de estrés le puede hacer mucho daño. Friket trata de explicarse y, además, le enseña a su visitante una prueba que podría demostrar la inocencia de Melek. Después de ver a lo que se refiere la licencia, Kerem ya no sabe que pensar.

La mañana de después, el chico comparte con Hümeyra sus dudas sobre la culpabilidad de Melek: “¿Y si mandamos a una inocente a prisión?”. Kiymet escucha la conversación entre los hermanos y comprende que está a punto de ser descubierta. Pide ayuda a Mahir, pero este le responde que no volverá a colaborar con ella en ninguno de sus intrigantes planes: “Ahora estás sola”.

