Qué ha pasado en 'Elif': La niña quiso tener un detalle con su madre en prisión, pero Kiymet le estropeó la sorpresa.

Qué está pasando en 'Elif': Safak intenta proteger a Emirhan de Tufan y termina gravemente herido ¿Sobrevivirá?

Después de ser apuñalado por Tufan, Safak es traslado al hospital. Su pronóstico es bastante grave y los médicos no saben si podrán salvarle la vida. Deprisa y corriendo, llevan al paciente hasta la sala de operaciones, donde harán lo necesario para contener la hemorragia. Mientras tanto, una afectada Jülide reza en la sala de espera por la recuperación de su marido acompañada de Ermihan.

Lo cierto es que el pequeño se siente muy culpable de los sucedido. Sabe que si no se hubiera escapado con Tufan, su padrastro no estaría entre la vida y la muerte. “Si me hubiera quedado en casa, Safak no tendría que haber venido a rescatarme y estaría bien”, se lamenta entre pequeños sollozos. Su madre trata de consolarle.

Tufan vuelve a amenazar a Jülide

Hasta la clínica también llega Tufan, el agresor, aunque lo hace de incógnito. Sin que nadie le vea, se acerca a Jülide y le exige que no le cuente la verdad a la policía de lo que pasó. “Como se te ocurra denunciarme, tú y tu familia lo pagaréis muy caro”, comenta antes de marcharse. La mujer, asustada por los alcances de su expareja, miente a los agente sobre cómo se hirió Safak. Leman, que no entiende por qué su nuera no cuenta la realidad, se enfada con ella.

Por otro lado, Kiymet escucha una conversación entre Elif y Mahir. Este último le confiesa a la niña que está haciendo todo lo posible para que su madre salga de prisión. Kiymet, al oír estas palabras, enfurece contra su hijo. Jamás pensó que llegaría a traicionarla de semejante forma. Mientras tanto, la operación de Safak ha terminado, pero el riesgo de muerte sigue presente. Emirhan se cuela en su habitación y le agarra de la mano al mismo tiempo que le pide perdón por lo ocurrido.

