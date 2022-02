Qué ha pasado en 'Elif': Tras la fuga de Emirhan, Safak resulto gravemente herido

Qué va a pasar en 'Elif': Un malentendido relacionado con Mahir pone la relación de Asli y Kerem en peligro

Çiçek se alegra de que el recurso de Melek haya sido admitido y espera con gran ilusión que muy pronto pueda salir de prisión. Sin embargo, no logra disimular que la echará de menos. Fidan también se ha enterado de que es posible que la madre de Elif se puesta en libertad. A escondidas llama a Kiymet, quien le exige que termine con al vida de su gran rival antes de que sea excarcelada.

Por otro lado, Asli, que no soporta más la tirante situación con Kerem, toma la decisión de renunciar a su puesto de trabajo. Aunque los dos están terriblemente enamorados, se han hecho mucho daño y una relación entre los dos es casi imposible. Birce habla con su amiga y consigue hacerle cambiar de opinión respecto a su empleo. Además, le pide que vaya con ellos a la feria que se realizará en os próximos días.

El viaje de trabajo de Kerem y Asli

Una semana más tarde, Friket visita a Melek en prisión y le cuenta que ya ha puesto en marcha su apelación. Además, está reuniendo una gran cantidad de pruebas que demostrarían su inocencia. La abogada no quiere dar falsas esperanzas a su cliente, pero le deja claro que hará todo lo necesario para sacarla de prisión cuanto antes.

Lejos de allí, los empleados de la compañía Haktanir viajan a Sile, a una feria internacional de moda. Mahir, Hümeyra y Kerem también van con ellos. Este último se queda impactado al ver a Asli frente a él en el hotel en el que se hospedarán.

