Qué ha pasado en 'Elif': Melek está a un paso de salir de prisión gracias a Friket

Qué está pasando en 'Elif': Friket consigue que el juez acepte su apelación por el caso de Melek

Şafak, que ya se ha recuperado de la puñalada que le propinó Tufan, sale del hospital. Ya en casa, nota que hay cierta tensión entre Jülide y Leman, aunque no consigue averiguar el por qué. Por su parte, Emirhan vive con pavor de que su padre vuelva a por él y esta vez sin consiga llevarle con él muy lejos de su familia. Incluso ha perdido el habla.

Por otro lado, la marcha de Fidan de la prisión es motivo de fiesta para las reas. Todos ellas, excepto Nesrin, felicitan a Melek por haber conseguido que su acosadora ya no tenga cabida en la cárcel. Garish y Çiçek hacen una lista de trabajos compartidos. A partir de ahora, las cosas dentro de los muros de reclusorio serán muy distintas.

Friket le da buenas noticias a Melek

Horas más tarde, Fikret espera a Melek en la sala de visitas. Ella le informa a su cliente acerca la audiencia de apelación que tendrá lugar el viernes. Además, le cuenta que ha reunido suficientes pruebas que confirman claramente que nunca trató de apoderarse de la mansión Haktanir, ni de la fortuna familiar a través de malas mañas: “Te prometo que saldrás de aquí muy pronto”.

Kıymet, que también está al tanto de los últimos pasos que ha dado la abogada, siente que el cerco sobre ella empieza a estrecharse. La mujer acude a Mahir en busca de ayudar para no ir a la cárcel. Este, en un principio, ignora las súplicas de su madre, pero termina aceptando echarle una mano cuando la ve llorar desconsoladamente. Nada le hace sospechar que son lágrimas de cocodrilo

