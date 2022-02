'Elif': A punto de morir

Qué ha pasado en 'Elif': Melek casi perdió la vida a manos de Fidan en prisión

Los trabajadores de las empresas Haktanir se marcharon a una feria industrial. Todos parecían muy contentos, salvo Kerem. Este último tenía la cabeza en otra parte, concretamente en Asli. El joven pensaba que su asistente y Mahir tenían algún tipo de relación amorosa y esa idea le estaba volviendo loco de celos. No sospecha que es otra es la mujer que ocupa el corazón de Mahir…

Este último, por su parte, tuvo una interesante reunión con Friket a la orilla del mar en la que recibió una noticia maravillosa. “Este viernes será la apelación del juicio de Melek y creo que voy a poder liberarla”, explicó la abogada, que tenía mucha fe en las pruebas a favor de su cliente que había ido encontrando estos días.

Kerem se dio cuenta de su error

Posteriormente, Kerem escuchó una conversación telefónica de Mahir y entendió lo equivocado que había estado todo este tiempo. Descubrió que no existía un romance entre él y Asli y que, por lo tanto, sus celos nunca habían tenido sentido. Haktanir procedió entonces a disculparse con Asli por lo mal que la había tratado últimamente. Sin embargo, el daño ya estaba hecho y la joven no sabía si podrá perdonarle. Ahora ya no le quería en su vida.

En prisión, Fidan interceptó a Melek en mitad de la cárcel y se aproximó a ella con un cuchillo en la mano. Ninguna de las reclusas, que tenía miedo a represalias, intervnio esta vez a favor de la madre de Elif. Fidan estaba a punto de completar la orden de Kiymet de acabar con la mujer cuando, de repente, varias celadoras entraron en el lugar.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io