Qué ha pasado en 'Elif': El juez decretó que Melek era inocente de los delitos que se le imputaron

Qué va a pasar en 'Elif': Kiymet secuestra a Elif y le ofrece a Melek liberarla a cambio de que le entregue las pruebas que tiene en su contra.

Kerem obtiene los resultados de los análisis que Melek pidió en el laboratorio que hicieran a los medicamentos de Macide. El joven se sorprende al ver lo que confirma el informe. Acto seguido, le comunica a su familia lo que ha descubierto y se percata del grave error que cometieron ala acusar injustamente a la madre de Elif de muchas atrocidades.

Por otro lado, la noticia de que Elif vio una camisa manchada de sangre de Kiymet llega hasta oídos de Mahir. El hombre, que no se fía de lo que su madre pudo haber hecho, toma la decisión de llevarse la prenda y hacerle una prueba de ADN. Sin embargo, la pérfida mujer, que es mucho más inteligente que él, logra hacer desaparecer la camisa antes de que nadie la encuentre.

Tufan se interpone entre Jülide y Safak

Lejos de allí, Hümeyra tiene una sorpresa para su amada: le cita en una cabaña, la cual adorna con rosas y velas. Su objetivo es redimirse. Cuando llega Levent, se sorprende. Este queda impresionado por la sorpresa de su novia y la perdona. No obstante, hay algo más. Hümeyra toma una caja con un anillo dentro y pregunta: “¿Te casarías conmigo?”.

Mientras tanto, Tufan sigue interponiéndose, de una forma u otra, en la relación de Şafak y Jülide. El matrimonio de la amorosa pareja comienza a destruirse por la presencia de este tercero en discordia, que no les deja ni un minuto de tranquilidad. Además, Melek recibe una misteriosa llamada de teléfono. Al otro lado de la línea está Kiymet, quien tiene que darle una noticia….¡Ha secuestrado a Elif! Y amenaza con matarla si Melek no le entrega las pruebas que la incriminan

