Qué va a pasar en 'Elif': La mujer da un buen golpe a Kiymet, cuyos secretos quedan al descubierto

Qué ha pasado en 'Elif': Kiymet le pidió a Melek que le entregase las pruebas que tenía en su contra a cambio de la niña

Las cosas a punto de complicarse en la mansión. Hümeyra finalmente descubre los secretos de Kıymet y decide enfrentarse a ella. No obstante, la pérfida señora aguanta los ataques de su sobrina y logra quedarse, por el momento, en la mansión de los Haktanir. Por otro lado, Kerem propone a sus socios un nuevo negocio con el que Rana no está de acuerdo. Parece que la mujer comienza a dar nuevos dolores de cabeza.

Horas más tarde, Kerem llega a su casa y mantiene con Hümeyra una conversación sobre Asli. El joven afirma sentirse culpable por haberla tratado mal al pensar que tenía una relación con otro hombre. Además, revela que lo que siente por su asistente es muy fuerte. Melek escucha la charla y duda de su debe decirle o no a su amiga lo que los hermanos estuvieron hablando de ella.

Asli descubre la verdad sobre Kerem

Hümeyra decide ir a Eskişehir con Levent para encontrar algunas pistas sobre Kıymet. Se ponen en marcha a primera hora de la mañana sin decírselo a nadie. La pareja, nada más llegar, pregunta a antiguos vecinos de la pérfida mujer si podrían decirles algo relevante acerca de Kiymet, pero su búsqueda no da resultado.

Mientras tanto, Melek decide compartir lo que escuchó decir a Kerem con Aslı. Ella se siente devastada una vez que descubre el motivo por el que su amado comenzó a tratarla tan mal y llama a Kerem de inmediato ¿Habrá solución para este conflicto?

Lejos de allí, en Eskişehir Hümeyra y Levent encuentran a una mujer que conoce a Kıymet. La desconocida no recuerda mucho acerca de la mujer, pero si les proporciona una información impactante: ¡Kıymet tiene un hijo adulto! A su vez, Mahir se encuentra con su madre por última vez y rompe todos los lazos con ella. No quiere involucrarse más en sus planes malignos.

