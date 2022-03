Qué ha pasado en 'Elif': Hümeyra descubre gracias a una desconocida un gran secreto de Kiymet

Qué está pasando en 'Elif': Hümeyra está a un paso de descubrir todos los secretos de su tía y, además, la echa de la mansión

Las secuelas del la disputa entre Kıymet y Hümeyra todavía afectan a la gente de la casa, sobre todo a Mecide, quien sigue creyendo en la bondad y nobleza de su hermana. Hümeyra está dispuesta a desenmascarar a su tía como sea, por lo que se cuela en su habitación mientras el resto están ocupados con su quehaceres. La mujer se queda de piedra cuando ve en la mesilla de Kiymet una foto de su difunto padre.

Hümeyra comienza a recordar cómo era la relación entre su tía y su progenitor, así como las constantes muestras de cariño que ella tenía para con él. Finalmente, se percata de que Kiymet siempre estuvo enamorada del hombre.

Esta información la comparte con Melek y ambas deciden callar lo que han descubierto por el momento. Mientras tanto, Leman acepta la propuesta que le hizo Tufan para proteger a su hijo tanto de él como de Jülide y se ponen en acción con su misterioso plan. Ambos fingen pelear en mitad de la calle, pero cuando se separan, Leman le guiña un ojo a su cómplice ¿Qué será lo que están tramando estos dos?

Emirhan es golpeado por Tufan

Hümeyra está muy triste, pensando en lo que había pasado entre su tía y su padre. Aunque le prometió a Melek guardar el secreto sobre lo que habían hallado, decide enfrentar a Kiymet y confesarle lo que la ya sabe. Esta última, sin ningún escrúpulo, confirma sus sospechas: “Yo amaba a tu padre y fruto de es deseo nació un bebé”. Macide interrumpe la conversación, pero no alcanza a escuchar nada.

Por otro lado, Emirhan se enfrenta a Tufan con malas palabras y este termina propinándole una sonora bofetada. Al llegar a casa Jülide se da cuenta de que algo ocurre con su hijo, pero este no le detalla lo sucedido. Simplemente se limita a decir que ve a Safak como a su padre, a nadie más

