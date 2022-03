Qué ha pasado en 'Elif': Mahir le dijo a su madre que no formaría parte de su venganza

Qué va a pasar en 'Elif': Kerem descubre con estupor el gran secreto que guarda su tía al mismo tiempo que una de las protagonistas de la historia podría estar embarazada



Aslı está resfriada y Kerem la cuida muy bien para que pueda volver al trabajo lo antes posible. Al mismo tiempo, Jülide y Şafak están de vacaciones en Weeping Rocks y pasan un buen rato juntos. Son muy felices allí. Además, Akin recibe un oferta para ir Italia a un taller. Sin embargo, no está muy seguro de ir, por lo que le dice a Birce que si le pide que se quede, lo hará: “No quiero alejarme de ti”. La joven le echa en cara que ponga sobre sus espaldas el peso de la decisión.

Macide sufre más alucinaciones

Por otro lado, Tufan trata de chantajear a Leman con hacerle daño si no le colabora en su plan de recuperar a Emirhan y le vende su negocio. El hombre, viendo la negativa de su hasta hace nada aliada a ayudarle, rompe las ventanas y la puerta de la tienda de lanas. Además, derrama gasolina y está a punto de prenderle fuego. Leman está en estado de shock y logra detenerlo como puede: “No voy a consentir que me sigas arruinando la vida”.

La señora decide no contar nada de lo ocurrido porque teme que su hijo se entere. Ella no quiere darle la tienda a Tufan porque el establecimiento también es de Jülide. Por otro lado, Macide no sale de su habitación desde que tuvo una pesadilla y cree que hay serpientes por todas partes. Sus alucinaciones van a más. La anciana recuerda a menudo los viejos tiempos y a su difunto esposo Şevki.

