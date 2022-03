Qué ha pasado en 'Elif': Mahir le dijo a su madre que no formaría parte de su venganza

Qué está pasando en 'Elif': Kerem descubre que su tía tuvo un hijo con su padre y, supuestamente, se llama Murat

Hümeyra no sabe hasta que punto creer que Murat sea su medio hermano. Así pues, le insiste nuevamente en hacerse unos análisis de ADN que prueben que lleva su misma sangre. El hombre no parece muy dispuesto a realizarse los exámenes que tanto le exigen y teme que la situación se le salga finalmente de control. Para evitarlo, pide ayuda a Kiymet

Kerem llega hecho una furia la mansión y enfrenta a su tía. Kıymet confiesa su traición a Macide: “Es cierto, me enamoré de tu padre y tuve un hijo con él que es Murat. Nunca conté nada de lo que sucedió porque no me siento orgullosa”. Lo cierto es que Kerem no sabe si tragarse el cuento del arrepentimiento de su tía o no.

Hümeyra quiere proteger a su madre

Por su parte, Hümeyra trata de que su madre permanezca ajena a todo lo que está pasando en el hogar. Lo último que quiere es que esta se desestabilice aún más y su estado mental empeore. Lo cierto es que Macide ha estado teniendo alucinaciones últimamente y el estrés no le conviene.

Superada la discusión con su sobrino, Kıymet localiza a Rana y le hace partícipe su próximo plan. Mientras tanto, esta última está a punto de alcanzar su objetivo en Haktanır Holding: “Haré lo que sea necesario para tener lo que me pertenece”. Además, Jülide se enferma durante días y tras algunos síntomas comienza a pensar que quizá esté embarazada. La joven no sabe si este es el mejor momento para formar una familia junto con Safak: “Tendré que confirmar mis sospechas”.

