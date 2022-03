Qué ha pasado en 'Elif': Hümeyra le exigió a su supuesto hermano que probase que llevan la misma sangre

Qué va a pasar en 'Elif': Melek descubre la relación que realmente la une a Macide y decide enfrentar a Kiymet de una vez por todas



Un hombre misterioso comienza a buscar a Elif y a su madre por toda la ciudad. Solo él sabe con qué intenciones lo hace y quien le manda. En este momento, Melek intenta cuidar de Aslı que está muy enferma y, ni siquiera, pudo presentarse en el trabajo. Además, Birce descubre que entre Asli y su jefe Kerem hay algo que más que una bonita amistad.

Esto no es lo único de lo que se entera. También es sabedora, por casualidad, de que su novio Akın se va a España por tres meses. La chica se siente muy triste, porque cree que es el final de su relación, pero nada más lejos de la realizada. La sonrisa vuelve a su rostro cuando Akin, con un anillo, le pide que se casen: “Quiero pasar mi vida a tu lado”.

Mahir le confiesa su amor a Melek

Por otro lado, Mahir se siente culpable por tener que mentirle a Melek. Por tal motivo decide confesarle su amor a la mujer, sin embargo, esta no responde de forma inmediata y, tampoco, de al manera que él preveía. Lo cierto es que Melek tiene otras preocupaciones. Sin dudaro, va a la mansión y busca el papel perdido del diario de Macide.

Hümeyra todavía está tratando de convencer a Kerem de que no debe ser grosero con Murat, ya que es su hermano de sangre. Pero Kerem no parece convencido. Es por eso que Hümeyra le pide a Murat que se haga una prueba de ADN. Este último inmediatamente llama a Kıymet y le pide más dinero si quiere que siga jugando.

