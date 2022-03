Qué ha pasado en 'Elif': Kerem descubre que su tía tuvo un hijo con su padre y, supuestamente, se llama Murat

Qué está pasando en 'Elif': Jülide cree que podría estar esperando un hijo de Safak



Melek se encontró con Hümeyra y le aconsejó que le contase a su hermano todo lo que sabía acerca de la relación que sostuvieron Kiymet y su progenitor. “Debe saber que el hijo de vuestra tía, puede ser vuestro hermano también. No es bueno que se entere de algo así por otra persona que no seas tú”, trató de hacerle entender a su amiga.

Hümeyra reflexionó sobre el consejo que recibió y se encontró con Kerem en el parque. Aunque le costó saber por donde empezar, comenzó a contarle toda la historia. El joven no podía creer lo que escuchaba y no quería ni pensar en la idea de que su padre habría traicionado a su madre con su propia hermana: “Es demasiado para mí todo esto”.

Mientras intentaba irse a toda prisa, Murat, el supuesto hermano, apareció frente a Kerem y le dijo lo feliz que está de ser parte de su familia. El joven Haktanir se enfadó y se fue del lugar. Al quedarse sola con Murat, Hümeyra le preguntó cuándo pensaba realizarse una prueba de ADN para confirmar que llevan la misma sangre, a lo que su interlocutor se molestó.

Jülide pensó que podría estar embarazada

Kerem llegó hecho una furia la mansión y enfrentó a su tía. Kıymet confiesó su traición a Macide: “Es cierto, me enamoré de tu padre y tuve un hijo con él que es Murat”. Hümeyra, por su parte, trató de que su madre permaneciera ajena a todo lo que estaba pasando en el hogar. Lo último que quería es que esta se desestabilizase aún más y su estado mental empeorase.

Superada la discusión con su sobrino, Kıymet localizó a Rana por su próximo plan. Mientras tanto, esta última estaba a punto de alcanzar su objetivo en Haktanır Holding. Además, Jülide se enfermó durante días y tras algunos síntomas comenzó a pensar que quizá estuviese embarazada.

