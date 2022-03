Qué ha pasado en 'Elif': Melek descubre la relación que realmente la une a Macide y decide enfrentar a Kiymet de una vez por todas



Melek descubre la página del diario de Macide que Kiymet se robó. En las líneas que escribió la anciana habla de su empeño por encontrar a la viuda de Yusuf, a quien le corresponde parte de su fortuna. La joven se queda estupefacta al entender que ella es la mujer a la que tanto estaba buscando la matriarca de los Haktanir. Ahora el interrogante esta en ¿Por qué Kiymet tenía esa hoja del cuaderno? ¿Acaso por este secreto quería matarla?

Después de un tiempo reflexionando, Melek se da cuenta que Kiymet ha estado detrás de la herencia de los Haktanir todo este tiempo. “Por eso quería librarse de mí, para no tener que compartirla con nadie”, piensa en soledad. Ahora que ha descubierto la motivación principal de su enemiga, puede ser más fácil para ella derrotarla o ¿quizá no?

Es la hora de revelar la identidad de Melek

Finalmente, Melek decide no revelar por el momento el gran hallazgo que hecho. Si Kiymet se entera de que ya está al tanto de todo, podría acelerar los planes que tenga en su contra. “Ya ha intentado eliminarme a mí y a Elif para no dividir la herencia en más de una ocasión. Es probable que vuelva a intentarlo”, se dice a sí misma. Y no se equivoca, pues la pérfida mujer no piensa cesar en su empeño de acabar con todo aquel que le pueda truncar sus planes.

Eso si, Melek si quiere contarle toda la verdad a alguien y la persona elegida es Macide. La anciana se merece saber que la mujer a la que lleva tanto tiempo buscando, ha estado a su lado desde el comienzo de esta aventura. Con la página en mano, Melek se dispone a revelarle a la señora Haktanir su verdadera identidad.

