Uriarte rechaza fabricar en Garlo “Entretenidos”, pero confiesa a Raúl que tiene otros planes para el juguete: fabricarlo bajo la marca Juguetes Uriarte. Poco a poco, el hombre quiere apoderarse de todo lo que pertenece a la empresa que era de su hijo. Mientras tanto, la situación de Carmen vuelve a enfrentar a Fran y Raúl quien da un paso atrás y decide no ir a visitar a su madre.

Todo parece indicar que Adrián tiene neumonía atípica y los antibióticos no están funcionando. Rubén decide probar en él el suero experimental tratando de encontrar una mejoría. Sin embargo, los intentos por mejorar la salud del joven paciente parecen no dar frutos y el doctor prepara a Cristina y Penélope para un triste desenlace.

Medina se convierte en un articulista de éxito

Benigna y Visi maniobran para ganarse el favor de Quintero, al mismo tiempo que Medina encuentra el tema para el artículo de la doctora Chamorro en sus vivencias personales. Tras mucho esfuerzo, el reportaje que ha escrito el chico se convierte en un éxito. No obstante, los problemas no tardan en aparecer. Dianca necesita algo imposible de conseguir: una fotografía de Leandra Chamorro.

Cerca de allí, Fran, incapaz de acceder a Carmen, se ve obligado a apretar las tuercas a Uriarte. No piensa dejar a su tía sola en una situación semejante, aunque eso conlleve enfrentarse a su pérfido rival, cara a cara. Sin sospechar en el lío en el que se está metiendo su amado, Coral recibe una dolorosa noticia: su madre Tina ha fallecido de forma repentina.

