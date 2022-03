1 ‘Los ricos también lloran‘ Estrenada en 1986, fue la primera telenovela emitida en TVE que conquistó a todo el país. Se centraba en la historia de amor entre la humilde Mariana y el rico Luis Alberto. La telenovela provocó el salto a la fama de Verónica Castro en el papel protagonista. La historia tendrá un remake próximamente.

2 ‘Cristal‘ Apenas tres años después se estrenó esta historia de amor protagonizada por Jeannette Rodríguez y Carlos Mata. Una producción que a día de hoy sigue siendo la más vista de la historia de España con 9 millones de fieles.

3 ‘Esmeralda‘ Después de estos dos grandes éxitos, TVE apostó por esta ficción de Televisa cosechando un 33% de share. La historia de Delia Fiallo contaba el choque entre dos familias.

4 ‘Pasión de gavilanes‘ Productora Si ha habido un gran éxito de telenovelas reciente, este ha sido el de las hermanas Elizondo y los hermanos Reyes. La telenovela, que ha estrenado ya su secuela con todo el elenco principal de entonces, ha marcado a una generación que la recuerda con una sola frase: "Quién es ese hombre que me mira y me desnuda".

5 ‘Pobre diabla‘ En el año 2000 la historia de Fiorella Morelli (Angie Cepeda) consiguió arrasar entre la audiencia con un share del 28'5%. Un récord que apenas ha podido ser alcanzado después por las grandes producciones internacionales.

6 ‘Yo soy Betty, la fea‘ Al año siguiente llegó la deslumbrante historia del patito feo de la oficina. La telenovela logró una media del 22'2% de audiencia pero el imponente cambio de aspecto se emitió en prime time con un 42,1% y 8.226.000 espectadores. Lejos se ha quedado su último remake.

7 ‘Amarte así, Frijolito‘ En la era de los 2000 las telenovelas latinas copaban la sobremesa y esta historia de un pequeño niño y su madre conquistó a los telespectadores. La telenovela llegó a superar el 22% de cuota de share sin llegar a los datos de Pobre diabla. Ahora vuelve a emitirse en España.

8 ‘Gata salvaje‘ La historia de amor entre Mario Cimarro y Marlene Favela fue seguida por una media del 27'7% de share. Y es que, después de Pasión de gavilanes, la fiebre por el actor cubano estalló en esta telenovela.

9 ‘Terra Nostra‘ La producción brasileña de Globo TV que trajo a la pantalla la obra de Benedito Ruy Barbosa sobre la inmigración de italianos a Brasil, consiguió en España conquistar al 27.4% de share.

10 ‘Mujer‘ En un mercado mucho más competitivo, con multitud de canales y plataformas, la telenovela turca de Özge Özpirinçci (Bahar) y Caner Cindoruk (Sarp) consiguió romper techos. Aunque sigue detrás de los datos de Cuando seas mía (27.2%), superó en varias ocasiones el 20% de share consiguiendo ser uno de los mejores estrenos de ficción de Antena 3 en los últimos años.

11 ‘Pasión de gavilanes 2' Ha sido una de las telenovelas más esperadas. 20 años después de la primera, Danna García, Mario Cimarro, Juan Alfonso Baptista, Paola Rey, Michel Brown y Natasha Klauss, han regresado en 2022 a las pantallas convertidos en adultos, con sus propias familias y rodeados de intrigas.

12 'Café con aroma de mujer' Basada en la historia original del mismo título que se estrenó en 1994, esta ficción protagonizada por William Levy y Laura Londoño, se ha convertido durante semanas en la más vista de Netflix en España.



13 'Mi hija' Otra serie turca que arrasó en España el año pasado. Protagonizada por Bügra Gülsoy, la niña Beren Gökyıldız y Leyla Lydia Tuğutlu, cuenta la historia de un delincuente que de pronto descubre que es padre de una niña de 8 años y debe enfrentarse a una nueva vida. El final de la serie logró un 28,9% de cuota de pantalla, siguiendo la estela de Mujer, en Antena 3.



14 'Tierra amarga' Ha sido la primera apuesta turca de Antena 3 para sus tardes. Se emite de lunes a viernes a las 17:30 horas y es lo más visto en esa franja horaria, logrando entre un 15 y un 17% de cuota de pantalla. La novela narra la historia de amor frustrada entre Züleyha y Yilmaz. Se siguen grabando capítulos en Turquía y de momento cuenta con cuatro temporadas.

15 'Infiel' Productora Esta historia de infidelidades, adaptación de la británica Doctora Foster que se emitió por BBC Television, sustituyó a Mi hija los domingos por la noche en Antena 3 y hasta el día de hoy consigue mantenerse líder en su franja horaria, con hasta un 17% de audiencia. Está protagonizada por Cansu Dere (a quien conocimos en Madre) y Caner Cindoruk (Mujer).

