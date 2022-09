En el capítulo de hoy de Amar es para siempre, la detención de Ciriaco ha supuesto un duro golpe para toda la familia Gómez que trata de obtener respuestas a lo sucedido, pues no creen que el más pequeño de la familia sea un asesino. Cristina y Quintero se hacen cargo de la defensa del chico. Saben que tienen un caso difícil y se devanan los sesos para conseguir las mejores opciones para Ciriaco. Pero la abogada va a tener que llevar la defensa sola.

Por otro lado, Carballo pide a Luján que investigue si alguien ha tendido una trampa a su padre. Mientras tanto, Benigna tiene una idea para costear el tratamiento de Visi. En complicidad con Sebas, tratan de cerrar la venta de Benivisión 2 para poder ayudar así a su amiga con los gastos de su enfermedad, pero las cosas se complican.

Hugo y Rocío empiezan a entenderse y sellan un pacto muy particular, lo que les termina uniendo aún más. Al mismo tiempo, Parece que Restituto no se ha atrevido a contar a sus allegados que ya no hay boda y la farmacia se llena de regalos para los malogrados novios

Cristina y Quintero se replantean entrar en política, mientras que Andrea descubre que su madre le ha mentido y que fue ella quien lo preparó todo para que las pistas inculparan a Ciriaco. La joven sopesa la idea de confesar qué fue ella quien acabó con la vida de Ana Mari. Además, Sancho requiere de los servicios de Carballo nuevamente. Esta vez, necesita que la detective le ayude con un asunto referente al partido. Descubre qué más va a pasar esta semana en Amar es para siempre.