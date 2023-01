En el capítulo de hoy de Amar es para siempre, Andrea, que sigue dudando sobre su boda con Alberto decide visitar a Ciriaco y tratar así de aclarar sus sentimientos. Por su parte, Manolita intenta que la joven convenza a su hijo de que cuente la verdad, pero eso solo provoca una nueva discusión entre ellos. La situación de la familia Gómez comienza a complicarse por momentos.

Por otro lado, Benigna somete a MaryJo a un tercer grado, pues quiere saber todo acerca de la mujer que acompaña a su hijo, a quien no ha recibido, por cierto, con los brazos abiertos. Quico, por su parte, no se atreve a contarle la verdad a su madre y le pide más tiempo a MaryJo. Esta no parece dispuesta a seguir mintiendo sobre la naturaleza de su relación.

Lorenzo está cada vez peor tras la ruptura con su amado futbolista. Visi y Benigna, en un intento de ayudarle, deciden congelar la foto de Fito, pero esto solo trae más problemas para el dueño del King’s, quien, además, se enfada con sus amigas. A su vez, Ciriaco decide asumir su responsabilidad en el robo de la farmacia y le pide perdón a Hugo por lo sucedido.

Carballo descubre a Concha y finge ser otra persona para conocerla

Quintero y Cristina toman caminos por separado en lo profesional, aunque en lo personal acuerdan tener un trato lo más cordial posible. La abogada, además, se plantea apuntarse al turno de oficio. Paralelamente, Rocío decide ponerse ciertas barreras para evitar estar pendiente de Hugo. Sin embargo, su plan no parece funcionar.

Cerca de allí, Manolita sigue distante de su hijo, al mismo tiempo que Nieves y Ricardo consiguen finalmente que Andrea vuelva a medicarse. Por otra parte, Carballo sigue a Jorge y descubre a Concha. La policía se hace pasar por otra persona para conocerla.