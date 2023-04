En Amar es para siempre, los resultados del laboratorio no admitieron dudas: El yogurt fue el causante de la intoxicación. Cristina y Quintero, en buena sintonía, se pusieron manos a la obra con las indemnizaciones. Mientras que, Manolita y Nieves creían que debían pedirle responsabilidades a López Cantero, pero este las humilló y entonces decidieron denunciarlo.

Cristina no quiso interponer la denuncia a López Cantero y decidió dejar de trabajar con Manolita y Nieves, quienes no deseaban llegar a un acuerdo extrajudicial con su contrincante. Mientras tanto, Marivalle, muy deprimida, decidió volverse a Guadalajara y las Benis empezaron a organizar una fiesta de cumpleaños sorpresa para subirle el ánimo. Juanvi apareció para arreglar las cosas y Visi le mintió diciéndole que su hermana había regresado al pueblo.

Benigna creyó que Visi cometía un error al no contarle a Marivalle que Juanvi vino a buscarla. Este último logró reconciliarse con su amada y Visi admitió que se se equivocó juzgándolo. Además, pidió disculpas a la pareja. Entretanto, Hugo no sabía qué hacer con Rocío ahora que ya no estaba con Parrondo. El farmacéutico se sinceró del todo con su compañera soltándole la bomba: se acostó con Úrsula. Las consecuencias no se hicieron esperar y Rocío decidió dejar su trabajo destrozando a su amado.

Pelayo contrató a Maribel en El Asturiano

Jesús le enseñó a su padre las fotos de Jorge traficando y este intentó desactivar la investigación. Luján puso sobre aviso a Jorge, además de confesarle que el policía que le hizo las fotos es su hermano. A su vez, Ciriaco le contó a Pelayo que Maribel tenía una hija y este contrató a la joven de camarera en El Asturiano. Un empleo que le trajo más de un dolor de un cabeza.

El barrio celebró el cumpleaños de Marivalle, pero sin tarta, pues Marcelino apareció en el festejo borracho y sin el pastel, para disgusto de su padre. Por su parte, Nieves descubrió la identidad de su amante secreto: Vicente Berrocal. Ambos se hicieron amigos, sin más intenciones y Vicente se comprometió a hacer negocios con Marcelino.

Luján informó a Carballo de que no tenía noticias sobre el paradero de Barros y que, por lo tanto, se paralizó la búsqueda. La policía, triste, acabó besándose apasionadamente con Jorge, mientras que Jesús encontró una fotografía de Concha y Luján. Además, Aurora trató de hacer que Andrea empezase a desconfiar de su marido.