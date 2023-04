En Amar es para siempre, Jorge evita que Luján mate a Sevilla, convirtiendo al comisario en una amenaza para ambos e ignorando que Carballo espera un hijo suyo. Mientras tanto, los Gómez se enteran de que Ciriaco y Vicente se cuentan entre las víctimas del derrumbe, pero una de ellas corre peligro de morir. Manolita se angustia pensando que puede ser su hijo quien se encuentre en peor estado.

Por otro lado, Libertad aparece para tranquilidad de Cristina, quien ignora que la desaparición de su hija no ha sido accidental. La abogada no sospecha que un gran peligro se cierne sobre ella y sobre sus seres queridos. A su vez, Sabino comienza a ganarse la simpatía y cariño de todos, a excepción de Pelayo, que no termina de fiarse del recién llegado y así se lo hace saber a Hugo.

Sabino sigue ganándose la confianza de Hugo

Visi se reconcilia con Benigna, pero la “traducción” de la novela parece que traerá cola, sobre todo, cuando la alegría de Benigna por que se publique su traducción se ve trucada al comprobar que solo sale publicado el nombre de Visi. Por su parte, Sebas intenta disipar las dudas de Pelayo sobre Sabino, mientras éste sigue ganándose a Hugo con su atención y muestras de afecto, como vimos ayer en el capítulo de Amar es para siempre.

Sevilla tiene, ahora, la sartén por el mango y Luján se ve obligado a obedecerle. Este último se declara a Concha y ella decide no ocultar su amistad con él, cuando Carballo vuelve a sorprenderlos. Entretanto,Andrea tantea a Alberto sobre Aurora y este carga con la responsabilidad del derrumbe a Marcelino y Vicente.

Maribel ejerce de enfermera de Ciriaco, cuando Andrea se presenta a visitarlo, algo que no sienta muy bien a la primera. Por otra parte, Marcelino y Vicente están decididos a obligar a Ricardo y Alberto a asumir su responsabilidad por el derrumbe del porche del club.