En Amar es para siempre, los resultados del laboratorio no admiten dudas: El yogurt fue el causante de la intoxicación. Cristina y Quintero, en buena sintonía, se ponen con las indemnizaciones. Por su parte, Manolita y Nieves creen que deben pedirle responsabilidades a López Cantero, pero este las humilla y entonces deciden denunciarlo. La primas resuelven entonces denunciarle y llevarle ante los tribunales.

Cristina no quiere interponer la denuncia a López Cantero y decide dejar de trabajar con Manolita y Nieves: «No creo que sea correcto lo que pensáis hacer». Mientras tanto, Marivalle muy deprimida decide volverse a Guadalajara y las Benis empiezan a organizar una fiesta de cumpleaños sorpresa para subirle el ánimo. Juanvi aparece para arreglar las cosas y Visi le miente diciéndole que se ha vuelto al pueblo.

La fiesta de cumpleaños de Marivalle

Benigna cree que Visi comete un error al no contarle a su hermana que Juanvi vino a buscarla y así se lo hace saber. El barrio celebra el cumpleaños de Marivalle, pero sin tarta. Marcelino aparece borracho y sin el especial pastel de cumpleaños, decepcionando profundamente a su padre. Por otra parte, Hugo no sabe qué hacer con Rocío ahora que ya no está con Parrondo. Finalmente, se sincera del todo con ella soltándole la bomba: se acostó con Úrsula

Jesús le enseña a su padre las imágenes de Jorge traficando y este intenta desactivar la investigación. Luján pone sobre aviso al chico, además de confesarle que el policía que le hizo las fotos es… su hermano. Acto seguido, el comisario informa a Carballo de que no tiene noticias sobre el paradero de Barros y Ciriaco le cuenta a Pelayo que Maribel tiene una hija. Descubre qué más va a suceder esta semana en Amar es para siempre.