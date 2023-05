Javier pilla a Julio con un fardo de marihuana y acaba en manos de quien menos debería en 4 estrellas. Mientras tanto, el acoso de Jon cada vez es mayor y se ha trasladado a las redes. Sus compañeros no paran de meterse con él y el joven está a llegando a un punto de no retorno. Necesita compartir lo que le está pasando con alguien o no tendrá remedio.

Por otro lado, Luz cree descubrir lo que le pasa a Ainhoa. ¿Estará esta vez en lo cierto? Por su parte, Javier y Martínez elaboran un operativo muy especial: detener a los Riojanos. Para ello, cuentan con la ayuda de Julio, quien se ofrece a colaborarles en todo lo que necesiten. Además, Andrés habla con Marta sobre la infidelidad de esta. ¿Será el hombre capaz de perdonarla?

Silvia toma una decisión al enterarse del pasado de Ainhoa

Luz da un paso más en su investigación sobre el pasado de Ainhoa y está a punto de descubrir un detalle muy importante sobre sus años antes de llegar al hotel. A su vez, Julio se sincera con Clara, le dice que tras su regreso al pueblo no ha dejado de pensar en ella y le propone rememorar una cita de su pasado. Una idea que a ella no termina de convencerle.

Por otra parte, Andrés le pide a Marta que le confiese quién es su amante, pues necesita ponerle cara a la persona con la que su mujer le ha estado engañando. Mientras, Luz descubre el pasado oculto de Ainhoa y se debate entre contra la verdad o seguir callando lo que ya sabe.

Días más tarde, el pueblo de Vera está revolucionado ante el rodaje de una serie en el pueblo. Por otra parte, Silvia toma una decisión al enterarse del pasado de Ainhoa, mientras que Luz y Paolo tienen que lidiar con sus propios problemas. Además, Clara está convencida de que Sergio oculta algo: ¿por qué ha vuelto a su vida?