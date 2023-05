En Amar es para siempre esta semana, Guillermo se une a Quintero para intentar acabar con Alberto. Ambos se encuentran en un nuevo callejón sin salida con respecto a su investigación sobre el empresario. Desesperados por pillarle con las manos en la masa, deciden tenderle una trampa. Mientras tanto, Rocío se empieza a temer que su momento con Hugo haya pasado. Por el contrario, el farmacéutico planea una cita de altura… y a su compañera no le hace ni pizca de gracia. Finalmente, la pareja pasa una romántica velada juntos y formalizan su relación.

Cerca de allí, Lorenzo no sabe qué hacer con la propuesta de asistir a la boda de Fito, que persiste en buscar su apoyo de cara al futuro enlace, y Benigna y Visi le marean aún más. La situación se complica cuando la pareja vuelve a sucumbir a la pasión. Entretanto, Luján le pide a Turbinas que le ayude a recuperar a su familia. Este acuciado por sus problemas económicos se ofrece trabajar para el comisario, quien le acepta entre sus filas.

Quintero le exige a Visi que le cuente a Benigna que está escribiendo su vida en la novela

Marcelino continúa en RIMAR, pero la amistad con Vicente ya no es la misma. Este última, por su parte, le hace creer a Paola, por medio de una carta, que tiene culpa en la muerte de su hermana. Paralelamente, Pelayo intenta que Ciriaco no se meta en líos con la familia de Maribel, pero él no puede quedarse de brazos cruzados, sobre todo, cuando sospecha que Eladio la tiene retenida.

Quintero le exige a Visi que le cuente a Benigna que está escribiendo su vida en la novela, pero ella es incapaz de hacerlo. Sin embargo, no pasa mucho tiempo hasta que Beni descubre el secreto de su amiga, aunque Visi trate de negarlo. Por otra parte, Jorge asegura a Carballo que encontrará la manera de resarcirla y le ayuda a encontrar el cadáver de Barros.

Nieves, asustada por la presencia de Joseba, le pide a Vicente que detenga la investigación que le implica. Vicente acepta ayudarla, pero, pronto, descubre que la viuda de Ricardo le ha mentido: Joseba está en Madrid y ha estado en contacto con ella. Mientras, Carballo le cuenta a Guillermo que está embarazada y Lorenzo renuncia definitivamente a su romance furtivo con Fito.