En Amar es para siempre, Benigna descubre que Visi ha estado escribiendo una novela inspirada en su relación con Antón y como era de esperar, no se lo toma nada bien. Por su parte, Visi se niega a admitir la verdad y se resiste a confesar que la historia que ha plasmado en su libro sea la de Benigna. No obstante, las mentiras tienen las patas muy cortas y la suya no durará mucho.

Por otro lado, Hugo y Rocío por fin tienen su cita y la cosa no puede ir mejor….¡Hay nueva pareja en el barrio! Sin embargo, la farmacéutica intenta que la noticia de su incipiente romance no se convierta en el chismorreo favorito de sus vecinos. Mientras tanto, Lorenzo renuncia definitivamente a su idilio furtivo con Fito, después de entender que el amor que le profesa le hará más daño que bien.

Cerca de allí, Vicente descubre que Nieves le ha mentido: Joseba está en Madrid y ha estado en contacto con ella. El hombre se entera de las demandas de Josefa hacia su amante y se enfrenta a él. A su vez, Guillermo y Quintero le tienden una trampa a Alberto, quien, al mismo tiempo, le explica a Andrea la manera de conseguir El Vergel, como vimos en el capítulo de ayer de Amar es para siempre.

Por otra parte, Ciriaco contacta con Jeros con la esperanza de encontrar a Maribel. El chico le cuenta lo que ha ocurrido con la joven y, también, la noticia de que desconoce su paradero. Paralelamente, Jorge y Carballo encuentran el cuerpo de Barros. La mujer vive con dolor el hallazgo del cadáver de su padre. Por lo menos, ahora podrá enterrarlo como se merece.