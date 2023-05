La llegada de Sergio a Vera del Rey ha supuesto un antes y un después en la vida de Clara en 4 estrellas. Esta última recibe de su hija Sara una terrible noticia relacionada con el recién llegado. Esta información les hace comprender lo fugaz que puede ser el tiempo. Ambas deciden estar más unidos y disfrutar, la una de la otra.

Alejo se acerca cada vez más a Felisa, quien, como puede, intenta poner una barrera entre los dos. Lo último que quiere es que la inesperada amistad del hombre siempre la discordia en su ya maltrecho matrimonio.

Mientras tanto, Luz le pide a su madre que vuelva a contratar a Ainhoa. La joven se siente culpable de que su jefa se haya quedado sin trabajo y de exponer su pasado ante el resto de compañeros del hotel. Silvia le promete que se lo pensará: «No sé si es bueno que regrese a trabajar con nosotras ahora mismo».

Javier confiesa a Silvia que no ha podido superar su infidelidad

Cerca de allí, Rita planea deshacerse de Clara comprando su parte del hotel. A la mujer no le importa invertir el dinero que sea necesario con tal de ver a la hija de su difunto marido lejos de su casa. De lo que no está segura es de que Clara acepte venderle su parte. Eso sí, piensa hacer todo lo que sea necesario para convencerla.

A su vez, Felisa toma una férrea decisión con respecto a su matrimonio. Por su parte, Arturo, que está como pez fuera del agua después de la repentina aparición de su esposa, no se imagina lo que esta se encuentra a punto de decirle. Por otra parte, Javier confiesa a Silvia que no ha podido superar su infidelidad y no ha recuperado la confianza que tenía en ella antes de saber todo acerca de su engaño.