Manuel Fiestas Moreno Coral y Raúl asimilan como pueden la noticia de la enfermedad de su hijo. Al mismo tiempo, Sonia está indignada con Leandra Chamorro, a quien considera una psicóloga poco seria y está dispuesta a acabar con ella antes de que le arrebate el trono de las columnistas.

Manuel Fiestas Moreno Medina no sabe qué hacer para evitar un cara a cara entre su novio y Leandra propuesto por un famoso programa de radio.

Manuel Fiestas Moreno Penélope accede a que Santiago pase sus últimos días en casa, sin llegar a delatarle. La maestra se vuelca en ayudar a Santiago ajena a que las intenciones de su marido no son tan nobles como ella piensa.

Manuel Fiestas Moreno Ismael intuye cuál es el verdadero motivo por el que Penélope le ha estado evitando estos días y decide comprobar si se equivoca.

Manuel Fiestas Moreno El expresidiario encaja con rabia e incomprensión el regreso de Santiago a casa de su amada y está decidido a delatarle a la policía. Pero Cristina le hace ver las consecuencias tan nefastas que tendría para la profesora.

Manuel Fiestas Moreno Enterado de la desgracia relacionada con el futuro bebé, Fran trata de mostrar a la pareja todo su apoyo, pero Raúl tiene mucho rencor hacia su primo y ambos se vuelven a enzarzar de forma violenta.

Manuel Fiestas Moreno Uriarte, por su parte, no cede a los deseos de su hijo de despedir a Fran porque alguien ha hecho un curioso encargo.

Manuel Fiestas Moreno Cristina decide ayudar a Rubén a investigar las causas de una posible intoxicación como origen de los casos de neumonía que siguen apareciendo.

Manuel Fiestas Moreno El médico, por su parte, rompe las barreras y se lanza a robarle a la bogada un beso que por inesperado no deja de ser deseado por ella.

Manuel Fiestas Moreno Mientras, Fran consigue vencer sus reticencias iniciales y se sienta junto a su padre necesitado de encontrar respuestas a todas las preguntas que tiene.

Manuel Fiestas Moreno Sonia intenta poner en evidencia a la doctora Chamorro y es ella la que sale escaldada cuando empieza a recibir las críticas más feroces de quienes, hasta hace dos días, eran sus fervientes seguidores.

Manuel Fiestas Moreno Medina por fin decide contarle la verdad a Sonia sobre la verdadera identidad de la doctora Chamorro. Pero, en el último momento, no se atreve… Y la cosa se complica aún más.

Manuel Fiestas Moreno Fran y Fausto unen fuerzas para descubrir lo que ocurrió realmente con Candela y dar con la persona que le arrebató la vida. Al mismo tiempo, Raúl toma una decisión inesperada para apoyar a su mujer: pedirle a Carmen que regrese a casa con ellos.

Manuel Fiestas Moreno Carmen regresa a casa y, victoriosa, se enfrenta a Uriarte con renovadas fuerzas.

