Qué está pasando en 'Infiel': Se descubre qué pasó con las dos protagonistas tras caer por el acantilado y el sufrimiento que está padeciendo Ali, al mismo tiempo que se celebra una esperada boda y aparece un nuevo personaje

Bennu Yıldırımlar (Hatice en 'Mujer') llega a 'Infiel' y repite con Caner Cindoruk



El vehículo en el que estaban Derin y Asya cayó por el precipicio. Volkan observó la escena con pavor. Los paramédicos lograron rescatar a la doctora y salvarle la vida. Pasaron seis meses desde el trágico accidente. Asya ahora vivía en Estambul junto con su hijo Alí. Nil también se había trasladado a la ciudad.

El trío al completo regresó a su querida Terkirdag para asistir al evento del año: la boda entre Bahar y Melih. Los tres estaban a punto de llegar a la ceremonia cuando un coche les embistió. Ellos salieron ilesos, pero el conductor del otro vehículo parecía encontrarse muy grave. Asya logró reanimarle y acompañó al malherido al hospital. Tras asegurarse de que estaba estable, la doctora, ahora sí, prosiguió su camino hacia el enlace.

Cuando Gönul vio que Asya era uno de los testigos de la pareja, se puso echa una furia. Todavía le culpaba de lo que le pasó a su hija, a pesar de que la médico repitió, por activa y por pasiva, que ella no conducía cuando el automóvil se precipitó por el acantilado. Lo cierto es que Derin no salió tan bien librada del percance como su rival por el amor de Volkan.

Tras el impacto con el agua, quedó parapléjica y no puede moverse de cintura para abajo. La joven usaba esa condición para despertar la lástima de su marido, que se sintió responsable de lo ocurrido y se echó atrás en su idea de divorciarse de ella.

Derin sufre una nueva crisis nerviosa

Al día siguiente, todos los periódicos hablaban del triunfal regreso de Asya a Tekirdag. Derin leyó la prensa y sufrió una crisis nerviosa al ver una instantánea de la doctora bailando con Volkan y con Alí. Después, comenzó a arrojar varios objetos del salón por los aires. Haluk, que volvió al pueblo, sacó a Zeynep de la estancia para que no viera a su madre en ese estado.

Por otro lado, Asya visitó en el hospital al hombre que chocó contra ella. Aunque nadie lo sabía todavía, se llama Aras. El paciente comenzó a reaccionar cuando la médico entra en su cuarto y le aprieta la mano. Horas más tarde, esta último vio un vídeo que estaba circulando por internet. En las imágenes se observaba a Alí siendo humillado por sus compañeros de escuela. La doctora compartió lo que ha visto con Volkan.Mientras tanto, Derin, en la soledad de su cuarto, se levantó por sí sola de la cama. La joven está fingiendo su invalidez.

