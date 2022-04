Infiel se emite en Antena 3 los domingos en prime time.

Un nuevo personaje ha llegado a la trama de Infiel. Se trata de Asya Günalan, la amante del padre de la doctora Aysa (Cansu Dere), interpretada por la actriz Bennu Yıldırımlar, alguien muy conocido ya por el público español por su papel de Hatice en Mujer. Allí la vimos sufrir como madre de Bahar (Özge Özpirinçci) y Sirin (Seray Kaya) caracterizada como una clásica y seria señora, siempre con el pelo recogido. La intérprete turca nos sorprende ahora en Infiel con un aspecto muy distinto, y de nuevo al lado de Caner Cindoruk, que fue el misterioso Sarp en Mujer.

Infiel está basada en la serie británica de Netflix, Doctora Foster, y narra el drama de una médico que descubre las infidelidades de su marido pese a la idílica vida matrimonial que tienen junto a su hijo Ali. La recordada Zeynep de Madre, Cansu Dere, es la sufrida doctora Aysa Yilmaz, mientras que Caner Cindoruk se pone en la piel del villano esposo, Volkan. El personaje de Asya Günalan, que interpreta Bennu Yıldırımlar supondrá un terremoto enla vida de la doctora, que no sabía de su existencia.

El final de la primera temporada de Infiel logró altos índices de audiencia tanto en su país como también en España, donde llegó la pasada semana. Bennu se incorpora en la segunda parte de la serie, aunque sus primeras apariciones han sucedido ya.

¿Qué otros proyectos tiene Bennu Yıldırımlar?

La exitosa actriz turca Bennu Yıldırımlar, nacida el 22 de noviembre de 1969 en Estambul, es una de las más reconocidas actrices de teatro de Turquía, que poco a poco fue conquistando también al público televisivo -sobre todo a raíz de su papel de Fikret, en la longeva serie Yaprak dökümü (2006-2010)- y cinematográfico -logró dos importantes premios, uno en 1994 con la película Agriya dönüs y cinco años más tarde, con Kaç para kaç-.

Tras su personaje de Hatice (2017-2020) en Mujer, que fallece antes del final de la serie, a principios de 2021 Yildirimlar comenzó a grabar otro proyecto, esta vez una comedia titulada Olagan Süpheliler (Sospechosos habituales), para la plataforma digital Exxen. En ella, la actriz da un giro radical a su imagen y a su interpretación, poniéndose en la piel de un ama de casa que asesina a su marido.

De joven, Bennu fundó el Teatro de la Ciudad de Estambul mientras estudiaba en la universidad y más tarde estudió en Londres. Está casada con el actor del Teatro Estatal de Estambul, Bülent Emin Yarar, con quien tiene una hija llamada Ada.

