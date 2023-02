Jaula azul, en español, o Mavi Sürgün, en turco, es el título de la nueva serie que va a protagonizar Caner Cindoruk, el recordado Sarp de Mujer y Volkan de Infiel. Pero este no es un proyecto más, sino que tiene la particularidad de que es la primera serie que nace fruto del acuerdo entre la productora latinoamericana Telemundo y la turca InterMedya, y en principio se emitirá primero al otro lado del Atlántico.

Además, en esta producción participan dos actrices con las que Caner Cindoruk ya tuvo ocasión de trabajar y que todos conocimos en Mujer, Gökçe Eyüboglu (Ceyda) y Ayça Erturan (Yeliz).

Tráiler del drama #BlueCage/#MaviSürgün, la primera coproducción entre Telemundo y InterMedya de Turquía para América Latina.



- La serie consta de 26 episodio y está protagonizada por #SerkanAltunorak, #CanerCindoruk & #DamlaSönmez. pic.twitter.com/Pm5owch96V https://t.co/h1VrlL92T9 — SeriesTurcasMex (@SeriesTurcasMex) January 26, 2023

Las grabaciones ya están teniendo lugar en Marmaris, en la región del Gran Egeo. Y los actores han compartido algunas imágenes, como el propio Caner a quien se le ve con el look diferente, con barba y cabello más canoso de lo que nos tenía acostumbrados.

🎬 Blue Cage: Un drama de suspenso, actualmente en producción. Es la primera serie premium creada como parte del acuerdo de coproducción entre @Telemundo Global Studios e @InterMedya_ de Turquía.



Presentada en #TheTelemundoEdge2023, durante la conferencia #ContentAmericas. pic.twitter.com/mz06niNzlL — Telemundo Public Relations (@TLMDPR) January 26, 2023

Jaula azul es un drama de suspense, que tendrá 26 episodios y que está producida por O3 Media. Además de Caner Cindoruk, protagonizan esta serie los reconocidos actores Serkan Altunorak (Sühan, venganza y amor y Mi otra yo) y Damla Sönmez (Çukur).



¿Qué estuvo haciendo Caner Cindoruk después de Infiel?

Cuando finalizó la exitosa serie Infiel, que protagonizó junto a Cansu Dere, Cindoruk se dedicó al teatro y dirigió A beautiful day in the park, de Kieran Lynn. También estuvo centrado en escribir su segundo libro, después de haber publicado en 2018 Sessiz Sarkici.

A sus 42 años, Caner es uno de los más cotizados actores turcos. Ha trabajado en nueve series de televisión y dos películas, y ha dirigido cuatro obras de teatro. Entre Mujer (2017-2019) e Infiel (2020-2022), protagonizó Zehmeri en 2020 al lado de Ayça Aysin Turan y Alperen Duymaz.