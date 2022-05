Qué está pasando en 'Infiel': Asya y Aras se dejan llevar por la pasión, mientras que Derin inicia la búsqueda de Leyla y Ceren empieza a trabajar en el hospital

Melih no podía seguir ocultando que vio a Derin de pie y se lo contó a Gönul. Esta le pidió que callase por el momento y ella encontraría la manera de hacer que su hija dejase de fingir: “Le sugeriré que vaya a rehabilitación. A un médico no puede mentirle, sería demasiado”. Dicho y hecho, al día siguiente, la mujer habló con Derin. La joven, sintiéndose atrapada, accedió a la propuesta de su madre.

Volkan conversó con Asya sobre Aras, de quien ya sabían su nombre. El arquitecto trató de prevenir a su esposa acerca de lo peligroso que era acercarse tanto a una persona que no conocían: “No sabemos si es un criminal o, simplemente, está loco”. Mientras tanto, Aras se enfrento a una angustiosa situación. Nevin le comunicó que, debido a que su estado ya no entrañaba riesgo, debería abandonar el hospital en un plazo de dos días como máximo.“¿Dónde iré ahora si no sé bien ni quién soy?”, se preguntó a sí mismo.

De repente, un fallo técnico puso en jaque el sistema de seguridad de la clínica. Aras, sin saber muy bien cómo, logró solucionarlo. “Parece que he encontrado mi profesión”, dijo con una sonrisa a Asya. Nevin, a modo de agradecimiento, le propuso quedarse en una de las casas que ofrece su fundación a gente sin recursos.

Aras se atrevió a dar un beso a Asya

Lejos de allí, Derin quedó muy impresionada al ver a Aras en casa de su gran enemiga. Está claro que conoce al recién llegado de algo, pero no llegó a esclarecerse de qué. Solo había una pista encima de la mesa, un nombre: Leyla. La joven buscó desesperadamente a esta desconocida que algo tiene que ver con Aras.

Durante la noche, Asya acompañó a su paciente a la casa en la que se hospedará de forma indefinida. Después de colocar algunas de sus pertenencias, ambos salieron al jardín. Aras, a quien le gusta mucho la fotografía, tomó una imagen de la doctora. “Estás hermosa en esta imagen”, dijo. A continuación, alzó la mirada y, muy despacio, se aproximó a ella. Finalmente, le dio un tierno beso en los labios. Volkan, que les había seguido, observó la escena desde la calle, muerto de celos

