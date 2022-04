Qué ha pasado en 'Infiel': Melih descubrió la mentira de su sobrina, al mismo tiempo que Derin reconoció a Aras en casa de Asya y Bahar le dio una excelente noticia a su esposo

Melih no puede seguir ocultando que vio a Derin de pie y se lo cuenta a Gönul. Esta le pide que calle por el momento y ella encontrará la manera de hacer que su hija deje de fingir: “Le sugeriré que vaya a rehabilitación. A un médico no puede mentirle, sería demasiado”. Dicho y hecho, al día siguiente, la mujer habla con Derin. La joven, sintiéndose atrapada, accede a la propuesta de su madre: “Está bien, me someteré a un tratamiento si es lo que de verdad quieres”.

Al caer la tarde, Derin se presenta en la clínica. Cuando está a solas con Ceren, la sobrina de Nevin, le miente diciéndole que desde hace poco empezó a sentir una serie de cosquilleos en la pierna. No obstante, le ruega que, de momento, no diga nada a su familia: “No quiero que se ilusionen demasiado”. Por otra parte, Gönul se va de la lengua y Bahar descubre la mentira de Derin.

Volkan trata de advertir a Asya acerca de Aras

Volkan conversa con Asya sobre Aras, de quien ya saben su nombre. El arquitecto trata de prevenir a su esposa acerca de lo peligroso que es acercarse tanto a una persona que no conoce: “No sabemos si es un criminal o, simplemente, está loco”. Mientras tanto, Aras se enfrenta a una angustiosa situación. Nevin le comunica que, debido a que su estado ya no entraña riesgo, deberá abandonar el hospital en un plazo de dos días como máximo. “¿Dónde iré ahora si no sé bien ni quién soy?”, se pregunta a sí mismo.

De repente, un fallo técnico pone en jaque el sistema de seguridad de la clínica. Aras, sin saber muy bien cómo, logra solucionarlo. “Parece que he encontrado mi profesión”, dice con una sonrisa a Asya. Nevin, a modo de agradecimiento, le propone quedarse en una de las casas que ofrece su fundación a gente sin recursos.

Lejos de allí, Derin quedó muy impresionada al ver a Aras en casa de su gran enemiga. Está claro que conoce al recién llegado de algo, pero no llega a esclarecerse de qué. Solo hay una pista encima de la mesa, un nombre: Leyla. La joven busca desesperadamente a esta desconocida que algo tiene que ver con Aras.

Durante la noche, Asya acompaña a su paciente a la casa en la que se hospedará de forma indefinida. Después de colocar algunas de sus pertenencias, ambos salen al jardín. Aras, a quien le gusta mucho la fotografía, toma una foto de la doctora. “Estás hermosa en esta imagen”, dice. A continuación, alza la mirada y, muy despacio, se aproxima a ella. Finalmente, le da un tierno beso en los labios. Volkan, que les ha seguido, observa la escena desde la calle, muerto de celos

