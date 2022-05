Qué ha pasado en 'Infiel': Derin buscó a una mujer que algo tiene que ver con el pasado de Aras, mientras que este confesó sus sentimientos por al doctora Asya

Volkan y Aras protagonizan una brutal pelea en el hospital. La noticia acerca de la disputa de ambos corre como la pólvora entre los vecinos de Tekirdag. Cavidan y el resto de mujeres de la asociación, empiezan a discutir sobre la ética de Asya, a quien catalogan como una mala profesional: “Meterse con un paciente es algo que no hace una mujer con buena moral”. Aras, que está en el lugar, sale en defensa de su amada. Después, se encuentra con Kadir, quien se ha acercado al él fingiendo ser una persona totalmente diferente.

Por otro lado, Volkan llega al hogar de su exmujer y anuncia que ha tomado la decisión de divorciarse de Derin. Cuando se queda solo con Alí, trata de ponerle en contra de Aras. Le pide que le comunique cada vez que el recién aparecido está cerca de Asya: “Debemos proteger a tu madre. Ella es muy confianza y piensa que ese tipo es bueno, pero, lo cierto, es que no sabemos nada de él”. El adolescente, que tiene fe ciega en su padre, promete que le ayudará en todo.

Por su parte, Aras visita a Asya en el hospital para pedirle perdón por el escándalo que se montó en la clínica. Acto seguido, le confiesa lo que siente por ella y trata de acercarse de nuevo. No obstante, la médico le para los pies y le cuenta el motivo de su preocupación. Teme, que igual que olvidó hasta su nombre tras el accidente, no recuerde si tiene esposa o familia.

La mañana de después, Gönul se levanta más animada que nunca. Junto con Bahar, ha organizado una fiesta en el restaurante de Selçuk para dar a conocer la noticia del embarazo y festejar por el próximo miembro que llegará a su familia. Aunque la pelirroja no está muy de acuerdo, accede a la extravagancia de su cuñada, así como a callar el hecho de que Derin si puede caminar por el momento. Melih le agradece a su esposa el gesto.

Asya besa a Aras y decide darse una oportunidad con él

Haluk, quien ha recibido el chivatazo de su hija, se presenta en el local y se acerca hasta la mesa en la que está sentada Gönul y le sorprende regalándole un precioso ramo de flores. Mientras tanto, Asya ha estado reflexionando acerca de lo que siente por Aras y se presenta en casa de este. Dejando a un lado todos sus miedos, le da un inesperado beso como respuesta a su petición de darse una oportunidad. Luego, le pide que le acompañe a la fiesta que ha organizado Bahar.

La sorpresa para los invitados al evento es mayúscula cuando ven entrar a Asya y a Aras cogidos de la mano. Volkan es el más afectado y, a duras penas, logra contener los celos que comienzan a invadirle. La doctora mira desafiante a los asistentes, esperando la primera reacción por parte de alguno

