Aras recordó por completo quien es, pero se lo ocultó a Asya. La única persona con la que compartió su secreto fue con Kadir. El hombre quería saber si Mehmet, de quien está huyendo, ya le había encontrado y si Leyla había averiguado su paradero: “No puedo dejar que me localicen. Tengo que proteger a Asya de mi pasado”. Kadir no tenía respuestas para las preguntas de su amigo, pero le prometió investigar.

Asya le pidió un tiempo a Aras

Horas más tarde, Aras se citó con Asya y esta le contó que las dudas habían vuelto a asaltarle. Temía que tuviera una familia que no recordaba, por lo que le pidió que se diesen un tiempo: “Solo hasta que rememores algo de ti”. Cerca de allí, Bahar tuvo un sangrado y llamó asustada a Derya: “No sé qué debo hacer”.

La médico llegó con una ambulancia y trasladó a su amiga hasta el hospital. Allí la examinó más detenidamente. El bebé estaba bien, pero todo parecía indicar que sería un embarazo complicado. Melih acudió a la clínica para interesarse por su esposa y ambos se reconciliaron: “Siento haberme portado tan mal contigo, no te lo merecías”.

Al día siguiente, Leyla se presentó casualmente en la fundación que dirige el cuerpo médico del hospital de Tekirdag y ahí vio a lo lejos a Aras en compañía de Asya. La mujer estaba a punto de acercarse y desvelar que es la esposa del hombre, pero Kadir la detuvo: “Nadie puede verte. Tú marido ha perdido la memoria y no puedes alterarle”. No obstante, Volkan escuchó todo y descubrió que une a la recién llegada y a Aras

