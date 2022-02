Alí y Cemilé pasean por la calle conversando sobre el proceso de divorcio de Berrin y la decisión de Nedim de enviar a Hakan a trabajar a Alemania. “Si ese tipo se va, no veremos más a nuestra nieta”, le comenta el capitán a su ex esposa para acto seguido preguntarle si le gusta el abogado: “Parece que todo lo que él hace, lo apruebas”.



Cemilé, cansada de los celos de su exmarido, apura el paso y dobla la esquina. De repente, ve a lo lejos a Caroline y Kenan en una actitud comprometida. Fingiendo que se siente mal, logra que Alí no descubra el engaño de su mujer. Lo último que necesita ahora el capitán es saber que su jefe le está robando a su esposa.

Ahmet decide enfrentar a Hakan

Paralelamente, Aytén le cuenta a Ahmet que Berrin y Hakan ya firmaron los papeles del divorcio. Pero no todo son buenas noticias, pues resulta que la corte ha decidido que Zehra se quede con su padre: “Le han dado la custodia completa y la niña vivirá solo con él a partir de ahora. Se la llevará a Alemania”.

Ahmet no puede creer que Hakan sea capaz de alejar a una madre de su hija y decide ir en su busca para enfrentarle. Si puede ayudar en algo para evitarle semejante dolor a Berrin, lo hará. Por supuesto, la discusión entre ambos hombres no se hace esperar y están a punto de llegar a las manos. “Eres un malnacido. Dices que amas a Berrin, pero no haces más que lastimarla”, comenta Ahmet.

