Después de un par de días en prisión, se esclarece que fue Nihal la persona que disparó a Haki y le provocó la muerte. Mete es liberado y absuelto de todos los cargos. El joven se reúne con su familia a la salida de la comisaría y recibe los abrazos de sus padres, también de Berrin, que ha seguido de cerca su tormentoso caso.



Instantes después, Nihal sale de las dependencias policiales. Un camión ha venido a por ella. Será trasladada a una cárcel de mujeres a la espera del juicio en el que, posiblemente, será condenada a muchos años de prisión. Mete trata de acercarse a ella, pero no lo consigue. Únicamente pueden despedirse con una mirada cargada de amor y tristeza.

Soner no quiere que Aylín sepa la verdad sobre Murat

De repente, uno de los matones de Haki aparece en el lugar antes de que la reclusa suba al furgón y abre fuego contra ella. Mete trata de interponerse entre la bala y su amada, pero Cemilé se lo impide. Afortunadamente, Nihal lleva un chaleco protector y el disparo no la hiere. A continuación, los agentes se la llevan sin más interrupciones.

Paralelamente, Soner recrimina a Süleymán que tratara de decirle la verdad a Aylín sobre cómo murió Murat. El millonario le exige a su empleado de confianza que guarde el secreto. “Ella no debe saber que mi hermano se suicidó, porque querría volver conmigo y yo no merezco que esté a mi lado después de todo lo que pasó”, le explica frente a la tumba de Murat.

