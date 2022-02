Los rumores sobre una aventura extramatrimonial entre Kenan y Caroline han llegado a oídos de Hasefe. La dulce anciana está más preocupada que nunca por lo que pueda ocurrir con su hijo y comparte su inquietud con Cemilé. “Temo que su Alí se entere de que su esposa lo engaña y vuelva a cometer una locura que le lleve a prisión”, comenta dolida.



Por otro lado, Berrin está desolada después de que el juez le haya entregado la custodia de Zehra a Hakan y la posibilidad de que que este se lleve a la pequeña con él a Alemania. Una noche, la mujer se queda a dormir en la habitación de su hija. Puede que sean los últimos momentos que comparte con ella. Esta idea hace que tome la decisión de renunciar a divorciarse y rehacer su vida con Ahmet.

Aytén se acerca a Ahmet

Berrin habla con Hakan y este acepta que se den una segunda oportunidad. Como la corte ya hizo oficial su divorcio, ahora deberán hacer una nueva petición ante el juez para que anule la anterior sentencia y les permita seguir casados ante la ley. La joven, cuando ya está casi todo dispuesto, comunica su decisión a su familia.

Por otro lado, Ahmet, destrozado al creer que ha perdido a Berrin para siempre, se emborracha hasta casi perder el conocimiento. Junto a él, como siempre, está Aytén, quien al día siguiente le prepara un rico desayuno para hacerle sentir mejor. La muchacha no sabe como acercarse a su amigo y hacerle entender que sus sentimientos van más allá de una simple camaradería.

