Soner descubre que Aylín piensa casarse prontamente con Tarik, lo que le hace dudar de la paternidad del niño que espera la chica. Dispuesto a aclararlo todo, obliga a Aylín a ir al hospital y, frente a su prometido, le exige que le diga quién es el padre de su futuro bebé. La joven, presa del estrés del momento, termina desmayándose.



Por otro lado, Berrin exige a Hakan que vaya a hablar con su padre y le diga que acepta sus condiciones. “Contéstale que te divorciarás de mí, pero que Zehra se quedará conmigo. No pienso renunciar a mi hija por nada del mundo”, comenta la mujer.

Cemilé pone a Berrin al tanto de los negocios de Ekrem

La conversación se ve interrumpida por Cemilé, quien llega a contarles que Ekrem está metido en negocios ilegales junto con Kenan. “Ali lo descubrió anoche y terminó siendo golpeado”, explica. Hakan piensa usar esa información para tratar de doblegar a su progenitor.

Mientras tanto, el capitán Akarsu se recompone en casa de los golpes que recibió hace unas cuantas horas. Hasefe lo cuida y le suplica que inicie cuanto antes los trámites de divorcio con Caroline: “Lo mejor que puede pasarte es estar lejos de esa mujer”. Por primera vez en mucho tiempo, Ali vuelve a comportarse como un hombre desamparado que busca el apoyo de su madre.

Lejos de allí, Ahmet, que está al tanto de la desaparición de Zehra, contacta con un antiguo colega de la universidad. Este, después de una ardua investigación, le da al chico el paradero en el que se encuentra la niña: “Su abuelo la tiene retenida en una casa de campo”. Ahmet, sin pensarlo dos veces, se marcha a rescatarla.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io