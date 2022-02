La aventura amorosa de Caroline y Kenan finalmente salió a la luz. La mujer, incapaz de seguir sosteniendo su doble vida, se marchó junto con Mustafá a un hotel que su amante le dejó pagado y al que iba visitarla cada vez que se le antoja.

Ali, por su parte, estaba muy triste por el engaño de su esposa, pero, sobre todo, por saber que esta le había estado pasando información a Kenan a sus espaldas. En un nuevo arrebato de ira, cogió el coche y fue en busca de Caroline. Cuando la encontró, estampó su automóvil contra el de ella y la obligó a salir del vehículo. Después, la apuntó con una pistola en la cabeza. Estaba a punto de disparar cuando, Hasefe, preocupada porque su hijo vaya a cometer una locura, se presentó en el lugar acompañada de Cemilé y a Mete.

Aylín quiso contarle la verdad a Soner

Por otro lado, Aylín decidió contar a Soner que está esperando un hijo suyo. La joven, tras llamar a la mansión de su amado, descubrió que se había ido a pasar unos días a la casa de campo y ahí que se presenta dispuesta a decirle la verdad. Sin embargo, al verlo en una comprometida actitud con Gülay, se echó para atrás y salió del lugar sin ser vista, en el mismo taxi en el que llegó. Luego, sopesó darle una oportunidad a Tarik.

Paralelamente, Mete llegó a prisión para ver a Nihal y una de las celadoras le comunica que la chica recibió una paliza de otra de las presas: “Está en la enfermería. Su estado no reviste gravedad, pero decidimos aislarla. Es lo mejor”. El joven se propuso entonces sacar a su novia de tan terrible lugar como fuera.

