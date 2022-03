Ali llega al juzgado junto a Caroline. La pareja firma los papeles del divorcio. Él se muestra aliviado, pero ella tiene un deje de tristeza en el rostro. Por mucho que intente disimularlo, el capitán no le es indiferente del todo y a una parte de ella le hubiera gustado que su matrimonio terminara funcionando. Cada uno sale de la corte por su lado, separando así sus caminos para siempre. Mientras tanto, Kenan idea nuevos planes para acabar con Cemilé, por quien cada día siente más odio.



Una semana más tarde, Berrin y Ahmet se dan el “Sí, quiero” rodeados de sus seres queridos. Hakan se presenta en el registro justo cuando los novios salen del lugar. De repente, se pone delante de ellos y una bala le impacta en el pecho. Cae al suelo sin conocimiento, ante los gritos de los asistentes al enlace.

Ekrem está a punto de matar a su hijo sin querer

Ninguno de los presentes entiende qué ha ocurrido hasta que ven a Ekrem a lo lejos, subido en un coche. Resulta que Hakan se enteró de que su padre iba a atentar contra Berrin y Ahmet. Por eso se interpuso entre ellos y la bala que llevaba escrita su nombre.

El joven es trasladado de urgencia al hospital, donde logran extraerle el proyectil. “No podemos asegurar que vaya a sobrevivir. Ahora mismo está en cuidados intensivos recuperándose de la intervención”, comentan los doctores. Ekrem se presenta en la clínica para interesarse por el estado de su hijo, pero Berrin le exige que se marche: “Todo esto es culpa suya. No tiene ningún derecho de estar aquí”.

