Finalmente, se han destapado los fraudes cometidos por Kenan y este intenta escapar de Turquía en un barco con un maletín lleno de dinero. Alí lo persigue en una lancha. Tras una pelea entre los dos, la embarcación en la que viaja Kenan explota, y este muere al instante.

Ali logra escapar y regresa a su barca. Allí, le espera Caroline, quien se ha colado como polizón y le exige, a punta de pistola, que le entregue el maletín de su fallecido amante: “Esa pequeña fortuna que tienes entre tus manos me pertenece”. Se produce un forcejeo entre ambos, el arma se dispara y Caroline sale malherida. El capitán se escapa a nado del lugar. Unos marineros de la costa, dan aviso de lo ocurrido, y la mujer es llevada al hospital.

Horas más tarde, Ali llama a Cemilé y le pide que se reúna con él en una cabaña cercana a la costa. Después de pedirle perdón por todo el mal que le hizo, ambos se quedan dormidos. Al día siguiente, Cemilé se despierta y encuentra una carta de despedida de su exesposo, quien se suicida lanzándose al mar.

Aylín fallece al dar a luz a Deniz

Mientras tanto, Aylín se prepara para dar a luz a su pequeña Deniz. La situación se complica y la joven termina falleciendo en el parto. Por otro lado, Hakan dispara a su padre en venganza por el mal que le ha ocasionado a él y a Berrin. El hombre es condenado a varios años de prisión, mientras que Ekrem se recupera de la herida de bala.

Ha pasado un lustro. Deniz vive con su abuela, pues Soner, que no se ha repuesto de la muerte de Aylín, no es capaz de cuidarla. Cemilé y Süleyman tampoco han superado la pérdida de la joven y se apoyan mutuamente.

Ahmet es ahora un reputado político y, junto con Berrín, cuida con devoción a Zehra. Además, Hakan sale al fin de la cárcel, gracias a que Ekrem no presentó cargos por el intento de asesinato. Por su parte, Ösman se ha convertido en un adolescente rebelde y problemático, lo que le trae bastantes problemas con Mete, que ha dejado el grupo de música y ahora regenta una tienda de discos en su antiguo barrio.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io