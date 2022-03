Soner se las ingenió para que Aylín fuera hasta un restaurante cerca de la playa en el que él la estaba esperando. Frente a frente, le reveló al fin por qué tras la muerte de Murat, no pudo casarse con ella. “Mi hermano se suicidó delante de mí. El peso de la culpa me hundió y no quería que tú pasaras por lo mismo. Por eso me alejé de ti”, le explicó el hombre a su amada.

Esta, sin pensarlo dos veces, se echó en sus brazos y le dio un tierno beso. La pareja selló así su esperada reconciliación. Mientras degustaban un delicioso pescado, empezaron a fantasear sobre la bonita vida que tendrían en común: primero se casaría y después criarían juntos y felices a su futuro bebé.

Más tarde, Aylín se puso en contacto con Tarik y le contó acerca de la conversación con Soner. Además, le explicó que decidió regresar con él. La joven le agradeció al médico por todo lo que hizo por ella desde que se conocieron y le deseó que tuviera mucha suerte en su vida. Al doctor no le quedó más remedio que resignarse a ver marchar a la mujer que ama.

Berrin recuperó a su hija y volvió con Ahmet

Por otro lado, Ahmet logró recuperar a Zehra de manos de Ekrem. Posteriormente, Hakan cedió ante la presión de Berrin y decidió darle el divorcio: “Te he hecho mucho daño y mereces ser feliz lejos de mí. Espero que te vaya bien”. La joven, siendo ya libre, retoma su relación con Ahmet. El futuro que se dibuja para ambos parece dichoso.

A su vez, Kenan estaba intranquilo porque la fecha del juicio contra Selma para hacerse con su fortuna se acerca. El empresario ideo un pérfido plan del que puso al tanto a Caroline. Pensó en secuestrar a Cemilé y exigirle a Selma que pusiera todo su patrimonio a su nombre a cambio de liberarla. “Seguro que mi esposa hará lo que yo le diga con tal de salvar a su amiga del alma”, explicó.

