El recuerdo de Aylín sigue muy presente en la memoria de todos sus allegados. Ha pasado un lustro desde que la joven muriera el día en que dio a luz a Deniz. La niña, que ahora tiene cinco años, vive con su abuela, pues Soner, que no se ha repuesto de la muerte de su amada, no es capaz de cuidarla.



Süleyman tampoco ha superado la pérdida de la joven. Sin embargo, no piensa dejar a una criatura inocente desamparada y le da todo el amor del mundo como si fuera un “tío” más. ¿Hasta cuándo se perderá Soner la infancia de su hija? Mientras tanto, Hasefe sigue llorando el suicidio de Ali. Casi todos los días se dirige a la orilla del mar y allí piensa en su hijo: “El océano terminó siendo su tumba”.

Hakan sale de prisión

Ahmet es ahora un reputado político y, junto con Berrín, cuida con devoción a Zehra. Por su parte, Hakan sale al fin de la cárcel, gracias a que Ekrem no presentó cargos por el intento de asesinato. El hombre agradece a la fuera su esposa y a Ahmet que hayan velado por él desde fuera de la cárcel.

Por su parte, Ösman se ha convertido en un adolescente rebelde y problemático, que se deja influenciar por sus amigos anarquistas. Esta actitud le trae bastantes problemas con Mete, quien intenta llenar el vacío paterno que dejó su progenitor. Además, el joven ha dejado el grupo de música en el que cantaba y ahora regenta una tienda de discos en su antiguo barrio.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io