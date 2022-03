Mete discute con Osman porque no le gustan sus nuevas amistades. Tiene miedo de que su hermano pequeño siga movilizándose junto con los anarquistas y termine muy mal parado. “Las cosas están muy revueltas y la policía no duda en disparar contra los manifestantes”, comenta Mete a su madre tratando de defender su postura.

Por otro lado, Hakan, que ya ha salido de prisión, regresa a la antigua casa que compartía con Berrin. El hombre trata de habituarse de nuevo al barrio mientras observa cómo cambiaron las cosas en su ausencia. Ahora lo que más le preocupa es encontrar un buen trabajo y recuperar su relación con Zehra. Sin embargo, no sabe cómo mirar a la cara a su hija después de haber pasado tantos años en prisión.

Reencuentro esperado

Ekrem no pierde la esperanza de que su hijo se presente ante él pidiéndole ayuda. “Encima que no levanté cargos en su contra, ni siquiera ha venido a visitarme todavía”, se lamenta el hombre con uno de sus empleados. El momento del reencuentro no tarda mucho en llegar. Horas más tarde, Hakan llega a casa de su padre.

En mitad de una conversación en la que ambos se ponen al día, Ekrem le cuenta a Hakan que volvió a casarse y quiere presentarle a su esposa: “Desde que murió tu madre me he sentido muy solo y ahora tengo a alguien con quien compartir mi vida”. La susodicha es, nada más y nada menos, que Caroline. Hakan, todavía enmudecido por la sorpresa, abandona la propiedad de su progenitor si decir ni una palabra más.

