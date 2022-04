Tugrul lleva a Arif y a Cemilé hasta un muelle cerca de un lago. Ahí les espera una muchacha muy joven y bella, de cabello negro y amplia sonrisa. Arif le pregunta s su primo si esa muchacha es su hija. Tugrul, sin mediar palabra se acerca a ella. Después de darle un beso en el rostro y abrazarla, saca un arma. Sin ningún tipo de escrúpulo, le dispara en la cabeza, provocando su muerte al instante.

Segundos después, con voz clara y firme, cuenta la verdad: “Esta chica que yace en el suelo era tu hija, Arif”. El tendero, que no sabía del parentesco, se acerca a la difunta solo para confirmar su muerte. Cemilé, todavía con el cuerpo entumecido por la impresión, cuida de la fallecida, mientras que Arif corre tras su primo, que se ha dado a la fuga. Finalmente, no logra parar el coche en el que ha huido.

Caroline enfrenta a Hakan y a Ekrem

Por otro lado, Caroline está muy enfadada con Hakan, luego de no haber logrado casarse con él para que le diera parte de su fortuna. Así pues, habla con Ekrem y le miente diciéndole que su hijo ha intentado propasarse con ella en varias ocasiones. Pretende crear un cisma entre los dos hombres y así vengarse por el desaire que le hizo Hakan.

Horas más tarde, la policía se presenta en el muelle para realizar el levantamiento del cadáver de Seher. Los agentes toman declaración a Arif y Cemilé. La pareja no duda ni un instante en acusar a Tugrul del terrible asesinato y las autoridades comienza la búsqueda y captura del criminal.

